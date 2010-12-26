Панама втягнена в політичний скандал через WikiLeaks

Президент Панами Ріккардо Мартінеллі заперечує, що просив США допомогти встановити жучки на телефонні апарати своїх політичних опонентів, повідомляє Associated Press. У депеші посла США в Панамі від 22 серпня 2009 року повідомляється про те, що новообраний лідер країни попросив американських властей допомогти в організації прослуховання телефонних розмов. Ця розмова згідно з документом, оприлюдненим іспанською газетою El Pais, партнером WikiLeaks, відбулася невдовзі після інавгурації Мартінеллі в липні 2009 року.

Пізніше один з ключових чиновників адміністрації Мартінеллі заявив, що метою цих дій було не допустити втручання в політику Панами з боку інших держав регіону, де при владі перебувають уряди з лівим ухилом. А також, за його словами, прослуховуватися мали люди, підозрювані в корупції та участі в незаконному обігу наркотиків.

Президент Панами стверджує, що ніколи не просив допомогти прослуховувати своїх політичних суперників.