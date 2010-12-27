У Кишиневі пройшли акції за і проти коаліції з комуністами

У Кишиневі пройшли дві акції, учасники яких зверталися до парламентських партій, які нині формують правлячу коаліцію, повідомляє Радіо "Свобода".

На мітингу громадсько-політичного руху "Про-Європа" звучали вимоги до Демократичної партії - відмовитися від переговорів з Партією комуністів і створити коаліцію з лібералами і ліберал-демократами.

Учасники іншого мітингу - активісти групи "Громадянський наказ" - виступили проти спроб тиску на Демократичну партію, якій дісталася ключова роль у формуванні правлячої коаліції.

За підсумками дострокових виборів, до нового парламенту Молдови ввійшли - Партія комуністів (42 мандати), Ліберал-демократична (32), Демократична (15) і Ліберальна партії (12). Жодна з них не має простої більшості, необхідної для формування уряду та трьох п`ятих голосів для обрання президента.

Правляча коаліція має бути створена до 28 грудня.