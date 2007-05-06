Дострокові вибори в Туреччині відбудуться 22 липня

Парламент Туреччини сьогодні відмінив повторне голосування в першому турі президентських виборів через відсутність кворуму, передає РІА «Новости».

Згідно з турецькою Конституцією, в першому і в другому турах президентських виборів повинна взяти участь конституційна більшість, або не менш як 367 депутатів 550-місного меджлісу. Другий тур виборів Президента Туреччини планувався на 9 травня, третій і четвертий тури - на 12 і 15 травня.

Повторне голосування планувалося провести у зв`язку з тим, що Конституційний Суд країни 1 травня визнав недійсним перший тур виборів Президента, що відбувся 27 квітня.

За турецькою Конституцією, якщо парламент не може обрати Президента, він розпускається, і в країні призначаються дострокові вибори до законодавчих зборів.

У четвер парламент вже призначив дату дострокових парламентських виборів - вони відбудуться 22 липня.