Підозра в тероризмі - не привід, щоб не продавати зброю

Зброярі США виступають проти заборони на продаж зброї підозрюваним в тероризмі.

Національна стрілецька асоціація (NRA), одна з впливових лобістських груп США, закликала адміністрацію президента країни Джорджа Буша відмовитися від підтримки законопроекту, що передбачає заборону на продаж зброї особам, підозрюваним в тероризмі, як такого, що порушує цивільні свободи, повідомляє Associated Press.

Директор NRA Кріс Кокс надіслав листа генеральному прокуророві США Альберто Гонсалесу. К.Кокс вказав, що внесений минулого тижня сенатором Франком Лаутенбергом законопроект, "дозволить здійснювати довільне порушення другої поправки Конституції на основі не підкріпленої фактами підозри в тероризмі". "Слово "підозра" не має юридичного змісту, особливо коли йдеться про заперечення конституційних свобод", - наголошується в листі.

Законопроект, підтриманий Міністерством юстиції, дає генеральному прокуророві право заблокувати продаж зброї або видачу ліцензії на нього підозрюваним у тероризмі. Натомість друга поправка Конституції США, яку активно захищає NRA, яка об`єднує власників і колекціонерів зброї, дає американцям право на носіння зброї.

Згідно з чинним законодавством США, підозра в тероризмі не є підставою для відмови у продажу зброї.

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