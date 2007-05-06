Віце-спікер Держдуми вважає, що дострокові вибори стабілізують ситуацію в Україні

Віце-спікер Державної думи від фракції "Єдина Росія" Володимир ПЕХТІН висловився на підтримку взятого в Україні курсу на врегулювання політичної кризи, що триває вже більше місяця.

"Дострокові парламентські вибори, про проведення яких домовилися Віктор ЮЩЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ, мають привести до стабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні", - сказав він сьогодні в розмові з журналістами, передає РІА «Новости».

"Ми вітаємо, що основні політичні сили знайшли консенсус і виробили алгоритм подальших дій, не давши ситуації вийти за рамки правового поля і не порушивши основного закону - Конституції країни", - підкреслив російський парламентарій.

Він також відзначив, що подальше посилення конфронтації могло б привести до невідворотних наслідків, а судячи з настроїв українського народу - вони менше всього хочуть повторення так званої "кольорової" революції, але, безумовно, мають намір відстоювати свої права, що в рамках закону можна зробити на виборах.

На думку В.ПЕХТІНА, найголовніше, "щоб волевиявлення громадян носило демократичний характер, і вибори пройшли у відкритій і чесній боротьбі, без втручання у внутрішні справи України третьої сторони".

"Росію і Україну пов`язує глибоке історичне і культурне коріння, і, безумовно, нам не байдужа доля братського народу", - підкреслив парламентарій.