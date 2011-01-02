У Франції на Новий рік знову палили припарковані автівки

У центрі Франції в новорічну ніч спалили 117 автомобілів. Підпали відбувалися в Парижі, а також трьох департаментах поблизу французької столиці - О-де-Сен, Сен-Сен-Дені і Валь-де-Марн.

Поліція затримала 501 підозрюваного в участі в підпалах машин і інших правопорушеннях, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на радіостанцію Europe1.

Всього для забезпечення порядку французька влада залучила 54 тис. співробітників поліції і військовослужбовців національної жандармерії. Вони займалися не тільки боротьбою з підпалами. Під час народних гулянь на новий рік чинилися й інші злочини. Зокрема, в Парижі був убитий турист з Данії.

Мешканці неблагополучних передмість французьких міст, які населені переважно вихідцями з Північної Африки, щороку палять автівки. Ця кримінальна "традиція" виникла після подій 2005 р., коли двоє підлітків-мігрантів, тікаючи від поліції, були застрелені правоохоронцями.

Той інцидент спровокував цілу хвилю підпалів. Тоді щодня хулігани палили сотні машин, паркованих на ніч на вулицях в передмістях Парижа й інших міст.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Франції Бріс Ортефе, в 2010 р. у новорічну ніч було спалено 1 тис. 137 машин, а в 2009-му - 1 тис. 147.