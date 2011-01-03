У Єгипті сталися зіткнення християн-коптів з поліцією

У єгипетському м. Александрії, де 31 грудня 2010 р. був здійснений теракт, сталися масові зіткнення християн-коптів з поліцією. Епіцентром заворушень стала територія поблизу церкви. Учасниками маніфестацій і протестів стали сотні людей, які прийшли до християнської лікарні поряд з місцем теракту. Вони перекрили вулиці, били вікна автомобілів, вітрини, палили сміттєві баки. У відповідь поліція застосувала сльозогін. Протестувальники закидали правоохоронців пляшками і камінням. У результаті зіткнень з поліцією арештовані кілька десятків християн.

Напередодні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, була підірвана християнська церква, загинув 21 парафіянин, близько 100 людей одержали поранення.

Встановлено, що вибуховий пристрій був у припаркованій неподалік церкви машині і спрацював саме тоді, коли в храмі зібралися віруючі на новорічну месу, всього близько тисячі осіб. Офіційно поки жодне терористичне угруповання не взяло відповідальність за теракт.

Влада припускає, що вибух, швидше за все, був вчинений смертником.