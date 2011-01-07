У США Різдво святкують атеїсти, іудеї й мусульмани

За результатами опитування громадської думки, проведеного в США компанією Lifeway Research, Різдво стає дедалі менш релігійним святом. 90% опитаних американців святкують Різдво, хоча є атеїстами або прихильниками інших конфесій, таких як іудаїзм чи іслам, передає телеканал ABC News.

Опитування також показало, що Ісус Христос відіграє дедалі меншу роль у святі і поступово втрачає популярність в американській культурі порівняно з Санта-Клаусом. Крім того, три чверті учасників опитування вважають, що Різдво - "в цілому" релігійне свято, проте основна увага в ньому відводиться сім`ї.

Із списку 14 Різдвяних справ 89% опитаних вважають найважливішою подарунки. При цьому 47% на Святвечір ходять до церкви.

Президент Асоціації атеїстів і скептиків Каліфорнійської долини Марк Бойд заявив, що святкує Різдво щороку. "Це свято, яке можна відзначити, зібравшись всією сім`єю або з друзями, і добре провести час разом", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

Дейл Оквіст, старший пастор Народної церкви в північній частині каліфорнійського міста Фресно, вважає, що популярність Христа серед американців підвищиться, якщо жителі США думатимуть про нього не тільки в різдвяний сезон, а й в інші 11 місяців.