Данська кронприцесса Мері народила двійнят

16:50, 08 січня 2011
Світ
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Хлопчика й дівчинку

Данська кронприцеса Мері народила сьогодні двійнят: хлопчика і дівчинку.

Про це повідомив наслідний принц Фредерік. Новонароджені з`явилися на світ з інтервалом у півгодини. Немовлята і мати почуваються добре. Новонароджені – третя і четверта дитина в сім`ї кронпринца і його дружини. У родины вже ростуть п`ятирічний принц Крістіан і трирічна принцеса Ізабелла.

Эхо Москвы

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