Землетрус магнітудою 6,9 стався в Тихому океані

Землетрус магнітудою 6,9 стався сьогодні біля побережжя Вануату в південній частині Тихого океану.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

Підземний поштовх було зафіксовано о 10.03 за UTC (універсальним координованим часом, 12.03 – за київським часом). За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в 110 кілометрах на захід від міста Ісангел. Осередок землетрусу залягав на глибині 31 кілометр.

Про потерпілих, масштаби можливої шкоди не повідомляється. Тихоокеанський центр попереджень цунамі в Маямі не повідомляє про загрозу виникнення цунамі через цей землетрус.

Землетрус магнітудою шість і вище вважається сильним і може призвести до руйнувань споруд і людських жертв, відзначають сейсмологи.