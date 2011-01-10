Ізраїль може припинити видавати візи

Профспілка ізраїльських дипломатів, які ведуть боротьбу за підвищення зарплат, запропонувала посольствам Ізраїлю в зарубіжних країнах посилити страйкові санкції, припинивши видачу віз і перервавши офіційні контакти з місцевими органами влади, пише в неділю газета "Гаарец".

Страйк співробітників МЗС, які відмовляються також брати участь в організації поїздок ізраїльських офіційних осіб за кордон і зарубіжних політиків до Ізраїлю, раніше привів до зриву візиту президента РФ Дмитра Медведєва, який мав відвідати Ізраїль у середині січня, відзначає РІА “Новости”.

Нові інструкції профспілки, за інформацією "Гаарец", наказують ізраїльським посольствам припинити видачу всіх видів в`їзних віз, включаючи туристичні. "Поки діє цей захід, туристи з будь-якої країни, окрім держав Західної Європи, США, Канади і Росії, не зможуть в`їхати до Ізраїлю", - йдеться в публікації. Росіяни з осені 2008 року користуються правом безвізового в`їзду до Ізраїлю. Ізраїльським послам, за даними газети, також наказано припинити контакти з "міністерствами закордонних справ, апаратами президентів і глав урядів країн перебування", повідомивши їх про те, що нормальна робота буде відновлена після виконання вимог страйкарів. Основна вимога дипломатів - зрівняти їх у зарплатах і пільгах зі співробітниками інших відомств, які в закордонних відрядженнях і центральному апараті часто одержують у два рази більше.