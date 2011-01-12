Туск перервав відпустку через рапорт про причини Смоленської авіакастрофи

Глава польського уряду Дональд ТУСК вирішив перервати відпустку та повернутися до Польщі після публікації рапорту про причини Смоленської авіакастрофи, підготовленого російським Міждержавним авіаційним комітетом.

Про повернення глави польського уряду до Польщі повідомив TVN24 прес-секретар Д.ТУСКА Павел ГРАСЬ.

"Дональд ТУСК перебував з родиною у відпустці за кордоном. Раніше він не планував повернутися до Польщі через прес-конференцію МАК", - відзначає TVN24.

За даними каналу, прем’єр-міністр прийняв рішення про повернення до Польщі під час прес-конференції, на якій експерти МАК презентували остаточну версію рапорту про причини Смоленської катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, МАК у Москві презентував остаточний рапорт про причини Смоленської катастрофи, в якому основну провину за катастрофу поклав на польських пілотів, які спробували посадити машину в умовах сильного туману.

Д.ТУСК наприкінці грудня 2010 року назвав "бездискусійно" неприйнятним проект рапорту причин Смоленської катастрофи, яку в жовтні полякам передали росіянам. У проекті рапорту вся провина за авіакастрофу під Смоленськом літака Президента Польщі Леха Качинського покладалася на польських пілотів. В авіакатастрофі загинули 96 осіб.

Польська сторона надіслала МАК 150 сторінок зауважень до їхнього 210-сторінкового документу.