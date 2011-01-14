Президент Польщі: слід запастися чималою холоднокровністю

00:02, 14 січня 2011
Світ
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Коментар у зв`язку з доповіддю МАК

Президент Польщі Броніслав Коморовський висловив згоду з оцінкою, яку уряд країни дав звітові Міждержавного авіаційного комітету (МАК) щодо причин катастрофи президентського Ту-154 під Смоленськом у квітні минулого року, повідомляє польське інформаційне агентство PAP.

За словами Коморовського, позиція Польщі така ж зважена, наскільки і рішуча. Хоча польська сторона не має фундаментальних заперечень до висновків МАК, слід зважати й на організаційно-технічні помилки з російського боку, наголосив польський президент.

У дусі недавнього візиту російського президента Дмитра Медведєва Польща має прагнути зближення з Росією, а не віддалення від неї в такий важкий період, сказав Коморовський: "Хочу зазначити, що в ці дні звучить багато далекосяжних політичних оцінок, хоча роботу польської сторони щодо оцінки причин і наслідків авіакатастрофи ще не закінчено. Я думаю, що після закінчення цієї роботи ми зможемо визначити, де дві точки зору істотно розходяться, а де зближуються".

"Поза сумнівом, польська сторона була здивована таким квапливим оголошенням доповіді МАК, а також способом подачі деяких його частин. Проте в такій ситуації слід запастися чималою холоднокровністю і відповісти так, щоб не зменшити шансів на зближення позицій", - підсумував глава Польської держави.

Раніше прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, не ставлячи під сумнів основні висновки доповіді МАК, уряд вважає її неповною без урахування зауважень польської сторони, нагадує Лента.ру.

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