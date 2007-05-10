Казахстан пустить свою нафту через Росію
Заява Назарбаєва
Казахстан має намір транспортувати практично всю нафту на світові ринки через територію Росії.
Про це сьогодні заявив Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ на переговорах з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ в Астані, передає РІА “Новости”.
"Стратегічний характер має співпраця (з Росією) в нафтогазовій галузі, зокрема, транспортування казахстанських вуглеводнів на світові ринки з використанням магістральних трубопроводів Росії й спільна переробка вуглеводневої сировини. Казахстан абсолютно схильний до того, щоб більша частина, якщо не вся, проходила саме по території Росії", - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.
Він нагадав, що минулого року Казахстан транспортував 52,3 млн. тонн нафти, з них 42 млн. тонн - через Росію.