Казахстан пустить свою нафту через Росію

Казахстан має намір транспортувати практично всю нафту на світові ринки через територію Росії.

Про це сьогодні заявив Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ на переговорах з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ в Астані, передає РІА “Новости”.

"Стратегічний характер має співпраця (з Росією) в нафтогазовій галузі, зокрема, транспортування казахстанських вуглеводнів на світові ринки з використанням магістральних трубопроводів Росії й спільна переробка вуглеводневої сировини. Казахстан абсолютно схильний до того, щоб більша частина, якщо не вся, проходила саме по території Росії", - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

Він нагадав, що минулого року Казахстан транспортував 52,3 млн. тонн нафти, з них 42 млн. тонн - через Росію.