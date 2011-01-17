У Пакистані смертник підірвав пасажирський автобус: є жертви
09:09, 17 січня 2011Світ
934 0
Інцидент стався сьогодні вранці
У Пакистані смертник привів у дію вибуховий пристрій у салоні пасажирського автобуса, при цьому загинули не менш як 10 осіб.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на пакистанський телеканал Geo, інцидент стався сьогодні вранці в Північно-Західній прикордонній провінції, в місті Кохат.
Потерпілих, їх число поки не уточнюється, направляють до найближчих госпіталів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter