Лідер опозиції в Судані закликав зробити як у Тунісі

Суданські спецслужби в ніч на вівторок заарештували лідера мусульманської опозиції 78-річного Хассана аль-Турабі, який напередодні закликав народ взяти приклад з Тунісу і зробити революцію, якщо уряд продовжить підвищувати ціни на продовольство і бензин, повідомляє AFP.

"Ця країна бачила народні повстання і раніше, - сказав аль-Турабі, маючи на увазі повалення військових режимів в 1964 і 1985 роках. - Те, що відбулося в Судані, нагадало про них. Схоже, те саме має відбутись і в Судані".

Хасcан аль-Турабі в 90-і роки мав високі пости в суданському уряді. Через розбіжність у поглядах з президентом Омаром аль-Баширом в 1999 році він був відправлений у відставку, після чого став в опозицію до влади і неодноразово потрапляв до в`язниці чи під домашній арешт, зокрема, за звинуваченням у спробі повалити уряд і змові з повстанським рухом на півдні Судану. Після цього аль-Турабі провів три роки під домашнім арештом і був звільнений тільки в жовтні 2003-го. Останній раз влада заарештовувала аль-Тураба в травні 2010 року і звільнила в липні.