Журналістові вилили кислоту в обличчя

Невідомий понівечив у Кабулі популярного афганського письменника і журналіста Абдула Разака Мамуна, виливши йому в обличчя концентровану сірчану кислоту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на афганські ЗМІ.

Мамун, який працює директором інформаційного агентства Bust-i-Bastan News Agency, у вівторок увечері прямував додому в західному передмісты Кабула Хайрхана. Коли журналіст вже збирався відкрити двері будинку, до нього підскочив чоловік із зав`язаною хусткою головою і вилив в обличчя банку з кислотою. Після цього нападник утік.

Потерпілий був доставлений до міського госпіталю, де лікарі надали йому екстрену медичну допомогу. За даними медиків, Мамун одержав 10% тяжких опіків, але на щастя кислота не потрапила в очі, і він може бачити.

Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне із збройних антиурядових угруповань. На думку представників поліції, яка проводить розслідування, найімовірніше причиною нападу на журналіста стала його професійна діяльність.