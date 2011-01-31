ЄС запровадив санкції проти 157 вищих чиновників Білорусі

Європейський Союз запровадив обмеження на в’їзд та заморозив активи вищих чиновників Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

«Рада вирішила запровадити обмеження на подорожі та заморозити активи осіб, відповідальних за нечесні президентські вибори 19 грудня 2010 року та подальше жорстоке придушення демократичної опозиції громадянського суспільства та незалежних мас-медіа», - підкреслюється у висновках.

Крім того, Рада закордонних справ ЄС вирішила відновити дію санкцій проти тих високопосадовців Білорусі, до яких санкції вже запроваджувалися в 2006 році, але були призупинені у жовтні 2008 року.

Як стало відомо УНІАН від джерел, близьких до керівництва ЄС, загалом санкції запроваджені проти 157 білоруських високопосадовців, включаючи Президента країни Олександра ЛУКАШЕНКА та двох його дорослих синів Віктора і Дмитра.

Рада ЄС зазначила, що обмежувальні заходи та перелік осіб, проти яких вони запроваджені, залишатимуться відкритими і підлягатимуть постійному перегляду.

При цьому у своїх висновках міністри закордонних справ країн Євросоюзу наголосили, що скасування обмежувальних заходів залежатиме від звільнення та реабілітації усіх затриманих за політичними мотивами, а також від прогресу у реформуванні виборчого законодавства та забезпечені свободи висловлювання і ЗМІ, свободи зібрань та асоціацій.

Міністри підкреслили, що ЄС залишається відданим своїм зобов’язанням перед білоруським народом та громадянським суспільством, і працює над заходами з надання підтримки репресованим та їх родинам, а також підтримки громадянському суспільству.

При цьому міністри наголосили, що ЄС перегляне напрямки надання своєї допомоги з тим, щоб посилити підтримку громадянського суспільства, зокрема, неурядових громадських організацій та студентів.

Рада закордонних справ ЄС також висловилася за початок переговорів про спрощення візового режиму та реадмісію з Білоруссю одразу після схвалення відповідних директив, а також закликала країни-члени максимально використовувати можливості чинного в ЄС Візового кодексу, в тому числі для зменшення вартості візового збору для окремих категорій громадян.

У висновках міністри зазначили, що ЄС залишається відкритим для розвитку двосторонніх відносин з Білоруссю, якщо білоруська влада доведе своє бажання поважати принципи демократії, верховенства права та права людини.

Рада також заявила про те, що планує регулярно ознайомлюватися із станом справ у Білорусі і залишається готовою розглянути додаткові направлені заходи в усіх галузях співробітництва.