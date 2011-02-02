Секс-скандал у Вірменії: відомого політика викрили у педофілії

Сексуальний скандал в оточенні глави уряду розгорівся у Вірменії, де колишнього радника прем'єр-міністра, відомого філантропа і одного з найбагатших людей країни, власника корпорації Metal Prince Сероба Тер-Погосян звинувачують у "занадто сильній любові до маленьких хлопчиків".

Як повідомляється, місцеві правоохоронці володіють відео-матеріалами, які доводять провину політика, який пішов з посади радника прем'єр-міністра всього місяць тому. Матеріали потрапили до рук правоохоронців у результаті звернення самого підозрюваного, який заявив, що його шантажує невідомий чоловік.

Вірменські ЗМІ повідомляють, що протягом півроку в містах Алаверді і Ахтала ходили чутки про існування відеокомпромату на відомого бізнесмена. Більш того, багато років не припиняються розмови про те, що Тер-Погосян за великі гроші схиляє до розпусти неповнолітніх з місцевих незабезпечених сімей.

Проте безпосередньо звинувачувати власника Ахталінського гірничозбагачувального комбінату ніхто не наважувався. Першим на цей крок наважився 25-річний житель Ахтали Ваграм Парсаданян. За відомостями періодики, 22 січня чоловік, у якого був борг в 30 тис. доларів, подзвонив Тер-Погосяну і пригрозив передати поліції викривальні відеокадри, якщо той не допоможе йому з грішми.

Бізнесмен на шантаж не повівся і сам звернувся до правоохоронних органів з проханням розібратися з юнаком. У той же день юнака затримали. Але перед тим як піти за поліцейськими, він передав їм обіцяний компромат.

Відповідно до джерела, на відео "обвинувачений" чинить дії сексуального характеру відносно 15-річного хлопчика. Те ж джерело запевняє, що свідчення проти бізнесмена в поліції дали 17 молодих людей, частина яких не досягли повноліття.

За відомостями цих джерел, у списку жертв підприємця числилися і гравці спонсорованої ним дитячої футбольної команди Ахтали.

Сероб Тер-Погосян раніше обіймав посаду радника прем'єр-міністра, і звільнений з цієї посади 31 грудня.

У своєму особистому блозі прем'єр-міністр Вірменії Тигран Саргсян пообіцяв простежити, щоб по слідах публікацій ЗМІ на цю тему було проведено швидке, всебічне і прозоре розслідування.

ТСН