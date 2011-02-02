WikiLeaks представлено на Нобелівську премію

Норвезький парламентарій номінував сайт WikiLeaks, відомий публікаціями американських секретних документів, на Нобелівську премію миру 2011 року, повідомляє Радіо Свобода.

Член парламенту Норвегії від Соціалістичної лівої партії Снурре ВАЛЕН відзначив заслуги цього проекту в боротьбі за свободу слова і доступ до інформації.

Зазвичай номінації на Нобелівську премію миру тримають у секреті, але певних правил з цього приводу не існує.

Ім’я лауреата премії оголосять на початку жовтня.