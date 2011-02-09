Акції протесту в Єгипті спалахнули з новою силою
21:51, 09 лютого 2011Світ
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Оточено будинки парламенту та уряду
Десятки тисяч демонстрантів знову зібралися в центрі Каїра на мітинг, вимагаючи негайної відставки президента Хосні Мубарака, повідомляє Бі-бі-сі.
Акція протесту вже вийшла за межі площі Тахрір. Сотні людей оточили державні установи, включаючи будинки парламенту та уряду.
Акції протесту відбулися в інших частинах Єгипту.
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