Акції протесту в Єгипті спалахнули з новою силою

21:51, 09 лютого 2011
Світ
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Оточено будинки парламенту та уряду

Десятки тисяч демонстрантів знову зібралися в центрі Каїра на мітинг, вимагаючи негайної відставки президента Хосні Мубарака, повідомляє Бі-бі-сі.

Акція протесту вже вийшла за межі площі Тахрір. Сотні  людей оточили державні установи, включаючи будинки парламенту та уряду.

Акції протесту відбулися в інших частинах Єгипту.

 

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