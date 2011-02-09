Акції протесту в Єгипті спалахнули з новою силою

Оточено будинки парламенту та уряду

Десятки тисяч демонстрантів знову зібралися в центрі Каїра на мітинг, вимагаючи негайної відставки президента Хосні Мубарака, повідомляє Бі-бі-сі. Акція протесту вже вийшла за межі площі Тахрір. Сотні людей оточили державні установи, включаючи будинки парламенту та уряду. Акції протесту відбулися в інших частинах Єгипту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter