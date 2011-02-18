У Бахрейні та Ємені поліція відкрила вогонь по демонстрантах

У столиці Бахрейну військові відкрили вогонь по демонстрантах, поранивши кількох людей, с повідомляє кореспондент Бі-бі-сі. У Бахрейні похорони загиблих під час попередніх заворушень супроводжуються скандуванням антиурядових гасел.

Повідомляється, що на ключових перехрестях столиці стоять танки.

***

Одна людина загинула під час розгону демонстрації протесту в Ємені, коли сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках. Інцидент відбувся в місті Аден.