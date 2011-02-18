У Бахрейні та Ємені поліція відкрила вогонь по демонстрантах
19:32, 18 лютого 2011Світ
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Є загиблий і поранені
У столиці Бахрейну військові відкрили вогонь по демонстрантах, поранивши кількох людей, с повідомляє кореспондент Бі-бі-сі. У Бахрейні похорони загиблих під час попередніх заворушень супроводжуються скандуванням антиурядових гасел.
Повідомляється, що на ключових перехрестях столиці стоять танки.
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Одна людина загинула під час розгону демонстрації протесту в Ємені, коли сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках. Інцидент відбувся в місті Аден.
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