У Бахрейні в ході сутичок постраждали більше 60 осіб

Щонайменше, 60 осіб постраждали унаслідок сутичок у Бахрейні між учасниками антиурядових виступів і поліцією, повідомляє ВВС.

Незважаючи на наказ військовим залишити вулиці столиці Бахрейну, зі столиці країни надходять повідомлення про нові сутички між демонстрантами і поліцейськими підрозділами, що блокують центральні вулиці Манами.