У Бахрейні в ході сутичок постраждали більше 60 осіб
17:17, 19 лютого 2011Світ
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Центральні вулиці столиці блоковані
Щонайменше, 60 осіб постраждали унаслідок сутичок у Бахрейні між учасниками антиурядових виступів і поліцією, повідомляє ВВС.
Незважаючи на наказ військовим залишити вулиці столиці Бахрейну, зі столиці країни надходять повідомлення про нові сутички між демонстрантами і поліцейськими підрозділами, що блокують центральні вулиці Манами.
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