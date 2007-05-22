Назарбаєв може стати довічним президентом

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписав поправки до Конституції, які скорочують термін президентських повноважень із семи до п`яти років і знімають обмеження щодо кількості президентських термінів для глави держави.

«Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування», – сказано в тексті поправок, опублікованих в офіційних ЗМІ, повідомляє «Газета.Ру».

Минулого тижня парламент Казахстану прийняв поправки до конституції, запропоновані Н.НАЗАРБАЄВИМ.

Зміни, зокрема, передбачають скорочення терміну президентських повноважень із семи до п`яти років, при тому що ця норма набуває чинності з 2012 року.

Н.НАЗАРБАЄВА було обрано на цей пост востаннє в грудні 2005 року.

Парламент також ухвалив запропоновані групою депутатів поправки, які знімають обмеження щодо кількості президентських термінів для Н.НАЗАРБАЄВА.