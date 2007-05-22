Назарбаєв може стати довічним президентом
09:10, 22 травня 2007Світ
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Підписано поправки до Конституції
|Нурсултан Назарбаєв. Фото Reuters
«Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування», – сказано в тексті поправок, опублікованих в офіційних ЗМІ, повідомляє «Газета.Ру».
Минулого тижня парламент Казахстану прийняв поправки до конституції, запропоновані Н.НАЗАРБАЄВИМ.
Зміни, зокрема, передбачають скорочення терміну президентських повноважень із семи до п`яти років, при тому що ця норма набуває чинності з 2012 року.
Н.НАЗАРБАЄВА було обрано на цей пост востаннє в грудні 2005 року.
Парламент також ухвалив запропоновані групою депутатів поправки, які знімають обмеження щодо кількості президентських термінів для Н.НАЗАРБАЄВА.
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