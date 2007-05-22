Буш ”дуже хоче” бачити американця на чолі Всесвітнього банку

Сполучені Штати Америки не збираються відмовлятись від традиції, відповідно до якої Світовий банк очолює американець, підтвердив Президент США Джордж БУШ.

Нинішній керівник СБ, колишній перший заступник шефа Пентагону Пол ВУЛФОВІЦ змушений 30 червня піти у дострокову відставку в результаті гучного скандалу. П.ВУЛФОВІЦ був визнаний Радою директорів СБ винним у порушенні правил роботи організації та умов власного контракту після розгляду висунутих проти нього звинувачень у фаворитизмі.

Як відзначив глава Білого дому, коментуючи ситуацію, що склалася, США "дуже хотіли б", аби новим керівником СБ "став американець". "Я справді вважаю, що було б добре, якби Банком управляв американець", - наголосив він, передає ІТАР-ТАСС .