Україна готова вивозити з Лівії громадян інших держав

02:22, 24 лютого 2011
Світ
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Міністр домовляється про взаємну допомогу

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО звернувся до своїх колег з інших країн з ініціативою досягти домовленості про взаємодопомогу в евакуації громадян цих країн з Лівії

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмаром МАМЕД‘ЯРОВИМ.

«Я зв`язався з рядом своїх колег з тим, щоб вийти на домовленості, які гранично потрібні в такій ситуації. Йдеться про те, щоб кожного разу, коли є можливість, ті, хто вивозить громадян своїх країн, братимуть громадян держав, з якими підтримують відповідні зв`язки», - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО повідомив, що сьогодні вранці з Лівії вилетів літак Російської Федерації, на борту якого було декілька десятків громадян України. К.ГРИЩЕНКО повідомив, що дав доручення посольству України в Російській Федерації надати допомогу для відправлення громадян України з Москви в Україну.

За словами міністра, досягнута домовленість з країнами, які планують евакуювати своїх громадян з Лівії поромами, що вони братимуть на пором і українських громадян.

Міністр також зазначив, що Україна готова брати на борт своїх літаків громадян інших країн після того, як забере усіх своїх громадян. Перш за все, це стосується працівників посольств.

 

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