Найманці обстріляли з гармат місто на півночі Лівії

Військовики, вірні Муамару Каддафі, в ніч на неділю почали бої з силами повсталих у місті Ез-Завія на північному заході країни, який є важливим центром нафтопереробної промисловості, загинули не менше 50 мирних жителів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

За словами одного з них, сили найманців обстріляли з важкої артилерії центральну площу міста і вивезли з собою не менше 30 городян: "Вони без розбору розстрілювали людей на площі. Молоді люди, діти, старі і жінки загинули, я підрахував втрати". При цьому загинули від 50 до 60 осіб, близько 50 одержали важкі поранення.

Велика частина міста Ез-Завія під контролем повсталих, проте околиці як і раніше займають прибічники Каддафі.