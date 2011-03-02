До Москви прибули ще 20 громадян України, евакуйовані з Лівії

Літаком Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії до Москви доставлено ще 20 громадян України, евакуйованих із Лівії.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН у РФ у Посольстві України в Москві, співробітники консульського відділу сьогодні ввечері зустріли їх в аеропорту «Домодєдово» і розмістили в готелі при посольстві.

«Завтра вирішуватиметься питання відправлення евакуйованих українців на Батьківщину», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, літаками МНС РФ із Лівії до Москви було евакуйовано 39 громадян України. Потім за сприяння Посольства України в Москві вони були відправлені на Батьківщину.

Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомляв, що розміщення в Москві, а також проїзд з Москви до України здійснюється за рахунок державного бюджету.