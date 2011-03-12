У ДТП в Китаї загинули 18 людей

У результаті великої дорожньо-транспортної події, що сталася на найбільшій високогірній трасі в світі у Північно-Західному Китаї, загинули 18 чоловік, 23 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Газета.Ru.

Аварія сталася на одній з ділянок автомобільної траси, що з’єднує Сіньцзян-Уйгурський автономний район і Тибетський автономний район.

Рейсовий автобус із 41 пасажиром з'їхав з дороги і зірвався в провалля на одній з ділянок траси в повіті Ечен.

Траса державного значення номер 219 є найбільшою високогірною у світі. Її протяжність 1455 км, частина дороги проходить складною гірською місцевістю на висоті 6,2 тис. метрів над рівнем моря.