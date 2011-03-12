Новий землетрус у Японії

Уряд попередив про можливість нового цунамі

Новий землетрус магнітудою 6,1 стався біля японського острова Хонсю У суботу вдень новий землетрус магнітудою 6,1 стався в районі японського острова Хонсю, повідомляє Геологічна служба США. Підземний поштовх зафіксований о 19.53 за місцевим часом за 157 кілометрів на північний схід від міста Сендай, яке найбільш постраждало напередодні від цунамі. Уряд Японії попередив про можливість нового цунамі після серії нових землетрусів. Газета.ру

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