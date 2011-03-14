На третьому реакторі АЕС "Фукусима" стався вибух. Як вважають фахівці комітету забезпечення безпеки міністерства економіки Японії, це вибухнув водень, що скупчився під дахом реактора, повідомляє телекомпанія NHK.

Сам реактор і його захисна оболонка не пошкоджені, повідомив генеральний секретар уряду Японії Юкіо Едано на екстреній прес-конференції.

Аналогічний вибух стався на першому реакторі АЕС у суботу, нагадує РІА "Новости". Реактор і захисна оболонка не постраждали, проте в районі реактора було зафіксоване тимчасово підвищення радіації до 1015 мікрозівертів на годину (дозою опромінювання, що викликає такі симптоми як блювота, вважається доза в одну тисячу мілізівертів, тобто в тисячу разів більше, ніж була зафіксована на станції).

Наразі уточнюється стан реактора і його оболонки. Інформації про витік радіації або підвищення радіаційного фону немає.