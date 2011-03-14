На третьому реакторі АЕС Фукусима стався вибух
Водень накопичився під дахом реактора
На третьому реакторі АЕС "Фукусима" стався вибух. Як вважають фахівці комітету забезпечення безпеки міністерства економіки Японії, це вибухнув водень, що скупчився під дахом реактора, повідомляє телекомпанія NHK.
Сам реактор і його захисна оболонка не пошкоджені, повідомив генеральний секретар уряду Японії Юкіо Едано на екстреній прес-конференції.
Аналогічний вибух стався на першому реакторі АЕС у суботу, нагадує РІА "Новости". Реактор і захисна оболонка не постраждали, проте в районі реактора було зафіксоване тимчасово підвищення радіації до 1015 мікрозівертів на годину (дозою опромінювання, що викликає такі симптоми як блювота, вважається доза в одну тисячу мілізівертів, тобто в тисячу разів більше, ніж була зафіксована на станції).
Наразі уточнюється стан реактора і його оболонки. Інформації про витік радіації або підвищення радіаційного фону немає.