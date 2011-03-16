Нова пожежа почалася на 4-му енергоблоці АЕС Фукусіма-1
00:14, 16 березня 2011Світ
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Помічені язики полум`я
На четвертому реакторі японської атомної електростанції "Фукусіма-1" помічені язики полум`я, повідомляє агентство Кіодо з посиланням на компанію-оператора станції TEPCO.
Як повідомляє Associated Press з посиланням на представника тієї ж компанії, пожежа, причини якої наразі не відомі, виникла в зовнішньому корпусі захисної оболонки реактора. Пожежники намагаються впоратися з вогнем.
У вівторок на цьому енергоблоці вже була пожежа в сховищі відпрацьованого палива.
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