У Лівії святкують ухвалення резолюції ООН

Влада Лівії назвала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка дозволяє авіаудари по позиціях військ Каддафі, "загрозою єдності країни", повідомляє AFP. З такою заявою після засідання РБ ООН виступив заступник міністра закордонних справ Лівії Халед Каїм. Ухвалена резолюція, за його словами, "закликає лівійців убивати один одного".

Він також висловив окрему подяку п`ятьом країнам, які утрималися при голосуванні за резолюцію: Росії, Китаю, Німеччині, Індії та Бразилії.

На підтримку резолюції проголосували 10 країн, серед яких США, Великобританія і Франція.

У лівійському місті Бенгазі, яке перебуває під контролем опозиції, після ухвалення резолюції РБ ООН почалися масові святкування, передає канал "Аль-Джазіра". Люди, які вийшли на вулиці Бенгазі, вимахують прапорами Франції, Єгипту, Катару і ОАЕ.

Документ передбачає заборону на польоти лівійської авіації, вимагає від прихильників і противників Каддафі негайного припинення вогню, а також дозволяє світовій спільноті вжити всіх необхідних заходів для недопущення насильства проти мирного населення Лівії. Із списку "необхідних заходів" при цьому виключене пряме військове вторгнення, зауважує Лента.ру.

У резолюції також міститься заборона на зліт і посадку будь-яких лівійських літаків і перетин ними кордонів держав - членів ООН. Крім того, пропонується заморозити всі закордонні рахунки лівійської національної нафтової корпорації (Libyan National Oil Corp.), пов`язаної з Каддафі, а також Центробанку країни.