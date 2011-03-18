Екс-кандидат у Президенти Білорусі попросив притулку в Чехії

Екс-кандидат у Президенти Білорусі Алесь МИХАЛЄВИЧ, звинувачуваний білоруською владою в організації масових безпорядків у Мінську 19 грудня, звернувся до влади Чехії з проханням надати політичний притулок.

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції "Свобода" з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Карела ШВАРЦЕНБЕРГА.

"Відповідно до інформації Міністерства внутрішніх справ, він уже попросив політичного притулку в Чеській Республіці. Я особисто знайомий з паном МИХАЛЄВИЧЕМ і переконаний, що Чехія повинна надати йому притулок, тому що це відповідає нашій традиції. Пан МИХАЛЄВИЧ визнає ті самі цінності, що й ми, і я поважаю його сміливість", - цитує радіо слова К.ШВАРЦЕНБЕРГА.

У МЗС Чехії також повідомили, що нараз А.МИХАЛЄВИЧ перебуває в таборі для біженців в очікуванні рішення з його прохання. Відповідно до законодавства Чехії, рішення про надання політичного притулку може бути ухвалене впродовж 90 днів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 березня екс-кандидат в Президенти Білорусі А.МИХАЛЄВИЧ порушуючи підписку про невиїзд залишив країну.

Довідка УНІАН. А.МИХАЛЄВИЧ балотувався в Президенти Білорусі на виборах 19 грудня 2010 року від опозиційної партії "Білоруський народний фронт".

Увечері 19 грудня був затриманий і поміщений в СІЗО КДБ Білорусі в підозрі в організації масових безпорядків у центрі Мінська. Проте через деякий час був звільнений з КДБ під підписку про невиїзд, погодившись співпрацювати з Комітетом державної безпеки.

Запобіжний захід щодо нього було змінено, як повідомляв прес-центр КДБ Білорусі, після його прохання на ім`я Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА. "Я завжди ставився до Вас з повагою, і Ваші заслуги для незалежності Білорусі незаперечні і дуже великі. Під час своєї виборчої кампанії я не сказав нічого поганого ні на Вашу адресу, ні на адресу Ваших близьких і рідних. Я як колишній кандидат щиро шкодую, що стався конфлікт і постраждало багато людей. Прошу Вас особисто взяти під контроль питання про мою подальшу долю", - написав А.МИХАЛЄВИЧ у своєму зверненні до О.ЛУКАШЕНКА.

Одразу після виходу із СІЗО КДБ А.МИХАЛЄВИЧ провів прес-конференцію, на якій заявив про тортури, яким піддають затриманих 19 грудня на мирній акції протесту проти офіційних результатів виборів.