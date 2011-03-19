США завдали ракетного удару по лівійській ППО

Збройні сили США провели у суботу перші запуски ракет Tomahawk по об`єктах в Лівії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телекомпанію Fox News.

"США приєдналися до військової операції в Лівії, запустивши ракети по об`єктах лівійської ППО з кораблів ВМС. Ракетні удари розчистять шлях для літаків (країн - учасників операції), що забезпечують дотримання режиму повної заборони польотів над Лівією", - повідомляє телекомпанія з посиланням на свої джерела.

Раніше представник Пентагону повідомив американським ЗМІ, що біля берегів Лівії знаходяться три підводні човни і два кораблі ВМС США з ракетами Tomahawk на борту, здатними збивати літаки і знищувати об`єкти ППО.