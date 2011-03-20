США завдали чергового удару по ППО Лівії

Збройні сили США завдали в неділю нового ракетного удару по об`єктах ППО Лівії, повідомляє телекомпанія Fox News з посиланням на власне анонімне джерело в Пентагоні.

"США запустили ще чотири ракети "Томагавк" по системах лівійської ППО в неділю. Всього по Лівії з початку атак випущено 124 таких ракети", - цитує повідомлення РІА "Новости".

Fox News зазначає, що кожна ракета "Томагавк", за даними військових, коштує близько 600 тисяч доларів. "Отже, ціна всіх проведених запусків перевищує 71 мільйон доларів", - робить висновок телекомпанія.