У Польщі мало не розбився другий урядовий Ту-154

Польський урядовий літак Ту-154, який є близнюком машини, яка розбилася у Смоленську, ледь не потрапив в авіакатастрофу під час тренувальних польотів у Польщі.

Про це пише польський тижневик Polityka, посилаючись на власні джерела.

За даними тижневика, літак міг розбитися через помилку головного пілота, котрий під час зльоту літака виконав низку обов’язкових процедур у неправильному порядку.

„У критичній ситуації зорієнтувався механік, який після помилки інструктора, крикнув: що з шасі? Після цього пілот-інструктор зреагував та блискавично переставив заслінки, збільшуючи підйомну силу машини”, - написала Polityka.

„Екіпаж розумів те, що сталося, бо після посадки вийшли з машини з душею в п’ятках”, - відзначив співрозмовник тижневика.

Видання зауважує, що інцидент, який трапився 17 лютого, досліджувала спеціальна комісія, яка 23 березня презентувала рапорт.

За даними тижневика, на відміну від стандартної практики цей документ визнали „таємним”.

Прес-секретар повітряних сил Польщі Роберт КУПРАЧ підтвердив виданню інцидент, але назвав його „звичайним” авіавипадком.

„Якби комісія визнала, що була реальна загроза аварії, то інцидент вважався би „серйозним”, - сказав він.