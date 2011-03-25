ЄС вводить заборону на імпорт нафти і газу з Лівії

Керівники держав і урядів 27 країн Євросоюзу, присутні у четвер на дводенному саміті в Брюсселі, схвалили заборону на імпорт нафти і газу з Лівії, повідомив голова Європейської Ради Херман ван Ромпей. Будуть заморожені активи лівійської Національної нафтової корпорації в країнах ЄС.

"Сьогодні ми схвалили нові санкції для забезпечення того, щоб прибуток від (експорту) нафти і газу не надходив режиму Каддафі", - наводить його слова РІА "Новости".