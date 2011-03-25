ЄС: операція в Лівії дозволила врятувати життя мирних людей

Керівники держав і урядів 27 країн Євросоюзу, присутні у четвер на дводенному саміті в Брюсселі, заявили про готовність почати діалог з Національною перехідною радою Лівії, а також з усіма прогресивними силами країни.

"ЄС готовий сприяти цьому діалогу, зокрема з Національною перехідною радою Лівії, і допомогти новій Лівії економічно і в будівництві нових установ (влади) в співпраці з Організацією Об`єднаних Націй, Лігою арабських держав, Африканського союзу і іншими", - цитує заяву саміта РІА «Новости».

Знову закликавши Муамара Каддафі відмовитися від влади, лідери ЄС заявили, що коли населення Лівії буде захищено від атак військових, і як тільки буде забезпечено виконання резолюції Ради Безпеки ООН, "військові операції (у Лівії) будуть припинені".

Крім того, в заяві зазначається, що ЄС продовжить надавати гуманітарну допомогу тим, хто потребує цього в Лівії, в тісній співпраці із залученими в цей процес гуманітарними агентствами і неурядовими організаціями, а також продовжить планувати гуманітарну допомогу і "операції цивільного захисту, зокрема військовими засобами".

У документі наголошується, що операція коаліції в Лівії сприяла захисту цивільного населення і дозволила врятувати життя мирних людей.