Роботи на Фукусімі-1 призупинили через високу радіацію

Підвищення рівня радіації змусило персонал аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" тимчасово припинити роботи на першому і другому енергоблоках.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в повідомленні компанії-оператора станцію ТЕРСО.

За попередньою інформацією, джерелом підвищеного радіаційного фону сталі калюжі води, що скупчилася в нижній частині енергоблоків. Також з`явилася інформація про скупчення радіоактивної води в машинному залі третього енергоблоку. Евакуація фахівців звідти поки що не проводиться.

За даними японської газети "Санкей", у зв`язку із ситуацією, що склалася, тимчасово припинені заплановані на п`ятницю роботи з ремонту насоса в третьому енергоблоці. Фахівці Агентства з ядерної і промислової безпеки Японії (NISA) у п`ятницю також повідомили, що не виключають можливості пошкодження захисної оболонки реактора третього енергоблоку. "З високою часткою ймовірності ми можемо припустити, що пошкоджена оболонка третього реактора", - цитує "Санкей" слова представника NISA Хідехіко НІСІЯМА.

Після події 11 березня на північному сході Японії землетрусу магнітудою 9,0 на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. Внаслідок інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також ввести заборону на польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Жертвами землетрусу і викликаного ним цунамі на даний момент стали не менше 10 тис. 035 чоловік, кількість зниклих безвісти досягла 17 тис. 443 чоловік.