З Польщі депортують Оксану Макаренко

Українку Оксану МАКАРЕНКО, яка входила до складу групи іноземців, що минулого року організували акцію за легалізацію нелегальних мігрантів у Польщі, депортують з країни.

Про це кореспондента УНІАН повідомила голова правління фундації „Без кордонів”, яка допомагає нелегальним мігрантам в Польщі, Ксенія НАРАНОВИЧ.

„Є рішення про депортацію, але ми не будемо складати апеляції, бо Оксана хоче, аби це все якнайшвидше закінчилося, та повернутися в Україну”, - сказала вона.

К.НАРАНОВИЧ повідомила, що українку, яка кілька років жила та працювала нелегально у Польщі, працівники прикордонної служби затримали 21 березня у Варшаві біля її помешкання.

За даними фундації, прикордонники під час затримання українки порушили польське процесуальне законодавство та права затриманої, зокрема, відібрали мобільний телефон, надали неправдиву інформацію про її права та дозволили зв’язатися з адвокатом лише через 24 години після затримання.

Варшавський окружний суд, який розглядав справу О.МАКАРЕНКО 23 березня, не погодився, щоб вона добровільно залишила територію Польщі, а виніс рішення, згідно із заявкою прикордонників, помістити її в центр утримання нелегалів для подальшої примусової депортації з країни. За даними К.НАРАНОВИЧ, 25 березня українка ще перебувала у Варшаві, незабаром її перевезуть до центру утримання нелегалів в місті Бєльсько-Бяла, звідки пізніше доставлять до кордону з Україною.

Співрозмовник УНІАН зазначила, що суддя виніс рішення про депортацію О.МАКАРЕНКО, незважаючи на те, що вона висловила готовність добровільно виїхати з країни, а 14 польських громадян підписали документ про взяття її на поруки.

Водночас К.НАРАНОВИЧ висловила думку, що затримання українки та її примусова депортація не пов’язана з її активністю в групі іноземців, які добивалися легалізації нелегалів у Польщі. Вона припустила, що прикордонники за доносом вирішили перевірити легальність перебування українки в Польщі.

К.НАРАНОВИЧ зауважила, що суддя міг не погодитися на те, щоб О.МАКАРЕНКО добровільно залишила Польщу через надто агресивну поведінку деяких осіб, які прибули до суду для підтримки українки. К.НАРАНОВИЧ додала, що справа О.МАКАРЕНКО мала значний суспільний резонанс та привернула увагу багатьох засобів масової інформації. "У суді казали, що так багато людей буває, коли якась справа стосується уряду", - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року група іноземців на чолі з громадянами України ініціювали акцію на підтримку легалізації нелегальних мігрантів у Польщі, в рамках якої передали представникам влади документ із закликом дозволити легалізацію.

За даними фундації „Без кордонів”, польська влада у новому проекті закону про іноземців, який зараз проходить міжвідомчі узгодження, передбачили можливість легалізації іноземців, які незаконно перебувають в країні.

Довідка УНІАН. У 38-мільйонній Польщі легально живе близько 90 тисяч іноземців, найбільше з яких – близько третини – громадяни України.

Крім того, минулого року українці серед усіх іноземців одержали найбільше дозволів на роботу - 35% від усіх виданих.

За неофіційними даними, у Польщі може жити від 50 до 500 тисяч нелегалів, більшість з яких - українці.