У Мінську День волі відзначили масовими арештами

25 березня в Мінську пройшла акція опозиції, присвячена Дню волі - річниці проголошення незалежності в 1918 році. За даними правозахисної організації "Весна", затримано понад 50 осіб.

Як повідомляє з Мінська кореспондент Радіо Свобода Віталій Циганков, затримання почалися з самого ранку. Співробітники силових структур чатували біля квартир активістів опозиції, затримували їх "до з`ясування обставин" або під приводом, що опозиціонер «схожий на розшукуваного злочинця».

Площа Якуба Коласа, куди закликали прийти деякі молодіжні лідери, була оточена. Громадський транспорт не зупинявся, станція метро не працювала. Міліція затримували всіх, хто пробував розгорнути прапори чи гасла.

Ті кілька десятків людей, яким вдалося потрапити на площу, були розсіяні міліцією.