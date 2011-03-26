У Сирії вбито не менше 55 осіб

За минулі дні в зіткненнях між працівниками правоохоронних органів і демонстрантами в сирійському м.Дараа були вбиті не менше 55 осіб, передає Бі-бі-сі. Раніше повідомлялося про 30 загиблих.

Крім того, є дані і про загиблих в м.Санамейн на півдні Сирії. За одними даними, напередодні там було вбито 10 осіб, за іншими.

Акції протесту в Сирії тривають з минулого тижня, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Люди вимагають скасування надзвичайного стану і проведення політичних реформ. 24 березня президент країни Башар аль-Асад пообіцяв провести в країні політичні реформи, зокрема - відмінити надзвичайний стан у країні, який діє з 1963 року.