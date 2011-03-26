ЗМІ: США вже почали наземну операцію в Лівії

США вже розпочали наземну операцію в Лівії, попри заперечення навіть наявності таких планів з боку адміністрації Обами, повідомляє американська телекомпанія Fox News.

«У нас є інформація, що американські військові вже на території Лівії», - заявив в ефірі найбільш рейтингової авторської програми найбільш рейтингового новинного телеканалу її ведучий Білл О`Райлі.

Полковник армії США у відставці Девід Хант заявив, що Пентагон не робить авіанальотів такого масштабу, як в Лівії, не маючи людей на території цієї країни. «Вони дуже успішно спрацювали, але не мали контактів з повстанцями, оскільки не знають, з ким власне можна мати справу, - сказав він. - Військові й агенти ЦРУ перебувають там уже 12 днів».

Підполковник розвідки армії США Тони Шефер також заявив, що, за даними його джерел, ситуація йде саме так, як розповів Хант.

Шеффер і Хант не вбачають нічого дивного в тому, що Білий дім заперечує навіть наявність планів наземної операції. «Це не прийнято афішувати», - зазначив Хант.

У свою чергу РІА «Новости» з посиланням на джерело в російській розвідці повідомило, що міжнародна коаліція активно розробляє план наземної операції на території Лівії.

НАТО, яке взяло на себе реалізацію на практиці безполітної зони в Лівії, планує, що військова операція в цій країні триватиме 90 днів. При цьому Альянс припускає, що ці терміни можуть бути збільшені, зазначає Газета.ру.