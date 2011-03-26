В Канаді розпустили парламент

У Канаді розпущено парламент, нові парламентські вибори призначені на 2 травня.

Про це сьогодні офіційно оголосив генерал-губернатор Канади Девід ДЖОНСТОН, передає Agence France-Presse.

Напередодні парламент Канади виніс вотум недовіри уряду країни, який очолює консерватор Стівен ХАРПЕР. Проект резолюції, відповідно до якої відбувалося голосування, було внесено Ліберальною партією Канади.

Незадоволеність опозиційної Ліберальної партії викликала те, що консервативний уряд, на їхню думку, не звітував перед парламентом за витрати і недостатньо інформувало його про державні закупівлі і програми, чим виявило неповагу. За резолюцію проголосували й інші представлені в парламенті опозиційні партії.

С.ХАРПЕР, у свою чергу, заявив, що 2 травня канадцям належить зробити вибір між стабільним урядом, який виступає за низькі податки, і безвідповідальною коаліцією, яка не впорається з відновленням канадської економіки після фінансової кризи.