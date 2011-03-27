Біля узбережжя Мексики стався землетрус
12:18, 27 березня 2011Світ
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Магнітуда 5,8
Землетрус магнітудою 5,8 стався в районі тихоокеанського побережжя півдня Мексики, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.
Епіцентр підземних поштовхів зафіксований за 16 кілометрів від міста Суч’яте в штаті Ч’япас. Вогнище землетрусу залягало на глибині 87 кілометрів.
Оперативна інформація з боку місцевої влади про можливі збитки не повідомлялася.
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