Тимошенко вважає, що її ігнорували
14:21, 27 березня 2011Світ
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"Як вам сьогодні погода в Києві? Я старалась."
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що українські телеканали недостатньо висвітлювали її візит до Брюсселя.
"Їх канали TV, як завжди, обмежили інформацію про мій візит до Брюсселя", - написала вона на своїй сторінці у Twitter у неділю.
"Але 5-ий канал все ж таки взяв інтерв`ю. Воно вийде сьогодні о 20.05", - повідомила екс-прем’єр.
Тимошенко також пожартувала: "Як вам сьогодні погода в Києві? Я старалась. Зі снігом "впорались", на інші проблеми таки треба ще трошки часу".
Як повідомлялося, 23-25 березня Тимошенко брала участь у саміті Європейської народної партії в Брюсселі.
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