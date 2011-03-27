Тимошенко вважає, що її ігнорували

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що українські телеканали недостатньо висвітлювали її візит до Брюсселя.

"Їх канали TV, як завжди, обмежили інформацію про мій візит до Брюсселя", - написала вона на своїй сторінці у Twitter у неділю.

"Але 5-ий канал все ж таки взяв інтерв`ю. Воно вийде сьогодні о 20.05", - повідомила екс-прем’єр.

Тимошенко також пожартувала: "Як вам сьогодні погода в Києві? Я старалась. Зі снігом "впорались", на інші проблеми таки треба ще трошки часу".

Як повідомлялося, 23-25 березня Тимошенко брала участь у саміті Європейської народної партії в Брюсселі.

Українська правда