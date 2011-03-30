По території Лівії випущено ще 22 "Томагавки"

За останні 24 години коаліційні війська випустили по території Лівії 22 ракети "Томагавк". Про це повідомили представники Пентагону.

Вони зазначили, що також було проведено 115 авіавильотів, які включали обстріл стратегічних об`єктів армії Каддафі, передає Бі-бі-сі.

Чергові два вибухи прогриміли в ніч на середу в безпосередній близькості від резиденції Муамара Каддафі в Тріполі, повідомляє Reuters з посиланням на телеканалу "Аль-арабія". Раніше у вівторок ЗМІ повідомили про три вибухи поряд з резиденцією "Баб аль-Азізія" на південному сході столиці.