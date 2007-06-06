Сьогодні в Німеччині відривається саміт ”Великої вісімки”

Сьогодні в німецькому місті Хайлігендамм відривається саміт "Великої вісімки".

Як передає ІТАР-ТАСС, учасникам саміту належить порушити широкий спектр міжнародних питань, зокрема проблеми нерозповсюдження ядерної зброї, ситуацію в Ірані, Іраку, краї Косово, Афганістані, боротьбу з тероризмом. Особливу увагу буде приділено підвищенню відповідальності світових економік, збільшенню міжнародних інвестицій, забезпеченню стабільності фінансових ринків, енергоефективності.

Офіційна церемонія зустрічі глав держав і урядів провідних індустріальних країн світу відбудеться 7 червня. Проте робота розпочнеться вже сьогодні. Як очікується, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ на правах голови "вісімки" зустрінеться з президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ. А.МЕРКЕЛЬ зараз головує також в Євросоюзі. Можливість для двосторонніх контактів буде і у лідерів інших країн.

Аналітики припускають, що нинішній саміт буде затьмарений напруженістю у відносинах між США і Росією.

Безпеку зустрічі світових лідерів забезпечуватимуть більш як 16 тис. поліцейських.

До G8 входять Німеччина, Італія, Росія, США, Японія, Велика Британія, Канада, Франція. Останніми роками на саміти регулярно запрошуються також лідери Китаю, Індії, Бразилії, Мексики і ПАР.