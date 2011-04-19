Прокуратура Польщі не знайшла доказів двом версіям Смоленської катастрофи

Зібрані на сьогодні органами прокуратури Польщі матеріали не підтверджують версію російських слідчих про тиск високопосадовців на екіпаж урядового літака Ту-154, який розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24 з посиланням на прес-секретаря Головної окружної військової прокуратури, яка веде розслідування причин катастрофи, Збігнева ЖЕПУ.

За його словами, у матеріалах слідства відсутні докази «якого-небудь тиску на пілотів Ту-154».

Водночас З.ЖЕПА зауважив, що ще рано робити остаточні висновки, оскільки слідство триває.

За даними TVN24, З.ЖЕПА також зазначив, що прокуратура не виключила остаточно версії замаху на життя Президента Польщі Леха Качиньського, проте зазначив, що зібрані польськими слідчими матеріали також не підтверджують цю версію.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ заявив, що слідчі виключили версію замаху на життя польських високопосадовців 10 квітня 2010 року, оскільки не знайшли ніяких підтверджень.

Польські прокурори висунули чотири версії причин Смоленської катастрофи: несправність літака, дії екіпажу, погана організація польоту та дії третіх осіб.

МАК у січні назвав причиною катастрофи спроби пілотів під тиском високопосадовців посадити літак «за всяку ціну».